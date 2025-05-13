Інцидент стався у селі Гетиня Берегівського району

Ввечері 12 травня у селі Гетиня Берегівського району 60-річний чоловік впав у річку і втопився. Правоохоронці відкрили кримінальну справу з поміткою «нещасний випадок».

Як розповіли у Головному управлінні ДСНС України в Закарпатській області 13 травня, інцидент стався напередодні о 21:40. Свідком падіння людини у річку Тиса став мешканець села Гетиня Пийтерфолвівської громади, який і викликав рятувальників.

«Для вилучення тіла залучалися дві одиниці техніки від 18-ї державної пожежно-рятувальної частини Виноградова та місцевої пожежної команди. О 22:47 тіло загиблого вилучено та передано працівникам поліції», – зазначили в ДСНС.

У поліції Закарпатської області повідомили ZAXID.NET, що потопельником виявився 60-річний житель села Черна Берегівського району. Ознак насильницької смерті на його тілі не виявили. Слідчі відкрили провадження за ч. 1 ст. 115 Кримінального кодексу України з поміткою «нещасний випадок».