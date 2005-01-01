На Закарпатті град, розміром як грецький горіх, потрощив автомобілі та будинки

СуспільствоОлег Костюк, сьогодні, 18:1430120

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На Закарпатті град, розміром як грецький горіх, потрощив автомобілі та будинки
фото Mukachevo.net
Злива з градом пройшла близько 14:00 у вівторок, 12 червня

На Іршавщині, що на Закарпатті, сильний дощ з градом завдав чималих руйнувань майну тамтешніх жителів. Про це повідомляє «Mukachevo.net».

Як повідомляється, град великих розмірів потрощив скло на автомобілях, погнув їхні кузови, а також побив шифер на дахах будинків.

За словами мешканців села Брід, що неподалік райцентру, злива з градом пройшла близько 14:00. У цей самий час злива пройшла практично по всьому Закарпаттю. Град також випав в Ужгороді та на Тячівщині.

Фото Mukachevo.net

Видання нагадує, що схожий град падав на Закарпатті два роки тому, коли також бути побиті та погнуті автомобілі та понищені дахи будинків.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Словенії випав град розміром з ялинову шишку.

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