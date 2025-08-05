У той час, як працівники тижнями перебували за кордоном, у стовпчику про відпрацьовані години обвинувачена вписувала «вісімки»

Іршавський районний суд визнав завідувачку Загатянського ДНЗ №1 Ольгу Лендел винною у службовому підробленні. За внесення у табелі неправдивої інформації про своїх працівників, які замість роботи їздили за кордон, посадовиці призначили 32 тис. грн штрафу з позбавленням права упродовж року обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій.

Як йдеться у вироку від 31 липня, Ольга Лендел упродовж 2018-2023 років підробила понад два десятки табелів використання робочого часу медсестрою та вихователями дитсадка. Попри те, що працівники виїжджали до Словаччини та Угорщини і тижнями перебували за кордоном, у стовпчику про відпрацьовані години обвинувачена вписувала «вісімки».

Під час судового засідання Ольга Лендел визнала свою вину і розкаялася у вчиненому. Суд також врахував, що обвинувачена працює завідувачкою дитсадка понад 42 роки і за цей час зарекомендувала себе «добросовісним, дисциплінованим та відповідальним керівником».

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Ірина Даруда визнала Ольгу Лендел винною у службовому підробленні і призначила їй 32 тис. грн штрафу з позбавленням права упродовж року обіймати посади, пов’язані з виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративно-господарських функцій. Засуджена також має сплатити 12 тис. грн за проведення експертиз. На вирок можуть подати апеляцію.