Посадовиці загрожує до восьми років ув’язнення

Керівницю дитячого садка у селі Негрово Мукачівського району підозрюють у внесенні неправдивих відомостей до табелів обліку робочого часу та незаконному нарахуванні заробітної плати. Посадовиці загрожує до восьми років ув’язнення.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 31 липня, директорка дитсадка вносила до табелів обліку робочого часу неправдиві відомості щодо двох працівниць, які фактично не перебували на роботі. Так вона щомісяця отримувала нараховану заробітну плату за них, привласнюючи гроші.

«Схема діяла понад три роки. Загальна сума збитків сягнула майже 650 тис. грн. Під час обшуків у помешканні фігурантки вилучили докази, які можуть свідчити про причетність жінки до злочину», – зазначили правоохоронці.

Посадовиці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 191 та ч. 1 ст. 366 Кримінального кодексу України (заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовим становищем, вчинене в умовах воєнного стану, а також службове підроблення). Санкція статей передбачає до восьми років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

За інформацією Youcontrol, з 2021 року Негрівський ЗДО Мукачівської міської ради очолює Ангеліна Васько.