Директору комунального підприємства Берегова загрожує до 8 років ув'язнення

Правоохоронці повідомили про підозру 40-річному директору комунального підприємства Берегова, який незаконно заволодів помешканням 72-річного пенсіонера. Також перевіряють причетність до схеми працівників місцевого територіального центру соціального обслуговування, де перебуває важкохворий чоловік.

Як повідомили у поліції Закарпатської області 17 грудня, посадовець вирішив привласнити помешкання пенсіонера, коли дізнався про відсутність у нього спадкоємців.

«72-річний чоловік у вкрай важкому стані перебуває в місцевому територіальному центрі соціального обслуговування. Достовірно знаючи, що через стан здоровʼя пенсіонер не в змозі покинути соціальний центр, фігурант отримав усі необхідні документи та звернувся до приватного нотаріуса для оформлення фіктивного договору дарування», – розповіли правоохоронці.

Щоб унеможливити привласнення нерухомості, майно потерпілого арештують. За шахрайство у великих розмірах посадовцю загрожує до 8 років позбавлення волі. Поліцейські перевіряють причетність до цієї схеми працівників терцентру соціального обслуговування та нотаріуса.

Нагадаємо, порушення прав людини в стаціонарному відділенні Берегівського територіального центру соцобслуговування представники Офісу омбудсмена вивиявили під час перевірки у квітні 2024 року. Тоді виявилося, що 72-річного чоловіка проти його волі помістили в центр, відібрали землю та приватний будинок. Після перевірки Закарпатська обласна прокуратура почала досудове розслідування.