Чоловік декілька разів намагався втекти, але персонал закладу повертав його назад

Під час перевірки в стаціонарному відділенні Берегівського територіального центру соцобслуговування Офіс омбудсмена виявив порушення прав людини. У 72-річного чоловіка, якого проти його волі помістили в центр, відібрали землю та приватний будинок. Закарпатська обласна прокуратура почала досудове розслідування.

Як повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець 22 квітня, до працівників Офісу омбудсмена звернувся 72-річний чоловік і розповів, що проти волі його помістили в стаціонарне відділення центру та незаконно утримували там з грудня 2020 року. Він декілька разів намагався втекти, але персонал закладу повертав його назад.

«У зв’язку з цим людина понад два роки не була на свіжому повітрі. На його вимогу повідомити правоохоронні органи ні керівниця закладу, ні персонал не реагували. Ба більше, заклад протягом цього часу перевірявся Національною соціальною сервісною службою України. Також у 72-річного громадянина забирали всю пенсію до березня 2023 року, проте він не підписував будь-яких заяв щодо залишення або передачі пенсії іншим особам», – написав Дмитро Лубінець у Telegram.

Перевіривши реєстр нерухомості, група Національного превентивного механізму встановила, що в січні 2024 року майно 72-річного громадянина згідно з договором дарування перейшло до іншої людини.

«У цьому брала участь низка осіб, зокрема, ймовірно, нотаріус і керівник одного з комунальних підприємств міської ради. Документи засвідчив приватний нотаріус, однак 72-річний українець стверджував, що жодних документів не підписував, а людина, на яку переписали його майно, йому невідома. Окрім того, він не бачив нотаріуса і будь-яких доручень не підписував», – відзначив Дмитро Лубінець.

Після звернення омбудсмена Закарпатська обласна прокуратура розпочала досудове розслідування. На майно потерпілого, яке передали іншій людині, за рішенням суду наклали арешт.

Додамо, що за інформацією Офісу омбудсмена, протягом 2022-2023 років і січня 2024 року у двох спецвідділеннях Берегівського терцентру соцобслуговування померли 30 підопічних.