На Закарпатті товарний потяг протаранив Range Rover

СуспільствоКатерина Чурилова, 25 березня17381

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На Закарпатті товарний потяг протаранив Range Rover
фото поліції
Водій автівки дістав травму плеча

У селі Велика Копаня Виноградівського району Закарпаття товарний потяг протаранив позашляховик. Закарпатець на Range Rover спробував першим проїхати залізничний переїзд перед потягом, пише Мukachevo.net.

У поліції зазначають,слідчо-оперативна група, яка прибула на місце, з’ясувала, що транспортом керував 26-річний мешканець Тячівського району. Він на автівці допустив зіткнення з товарним потягом. Потяг зачепив позашляховика на залізничному переїзді, внаслідок аварії авто відкинуло в бік від колії.

Аварія сталася на залізничному переїзді, фото поліції

Водій джипа їхав з Хуста до села Велика Копаня, а потяг прямував в смт. Королево.

Зазначається, що чоловік вижив, наразі його життю вже нічого не загрожує, але він дістав травму плеча. Його було доставлено до лікарні у Виноградові.

Як розповіли у поліції, вони відкрили провадження за ст. 286 ККУ, тобто порушення правил безпеки дорожнього руху. Яким чином чоловік на авто опинився на шляху потяга, наразі з’ясовують.

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