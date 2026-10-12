Упродовж вересня-жовтня Закарпатський окружний адміністративний суд розглянув низку позовів мобілізованих студентів з вимогами скасувати накази ТЦК та командирів військових частин про проходження служби в ЗСУ.

Як йдеться у рішеннях суду від 11 та 29 вересня, а також 6 жовтня, кожен з позивачів мав чинну відстрочку від мобілізації у зв’язку зі здобуттям освіти, зокрема у Бердянському фаховому коледжі Таврійського державного агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного та Київському університеті культури.

Попри це студентів доставляли у ТЦК і комісійним рішенням позбавляли відстрочки від призову. Підставою називали сумніви у відвідуванні навчального закладу або те, що студент не міг відповісти на запитання щодо освітньої програми, навчального плану, спеціальності чи навчального процесу. Таким чином одного зі студентів мобілізували у травні 2025 року, інших двох – у червні-липні 2026 року.

«Законодавством не надано територіальним центрам комплектування та соціальної підтримки повноважень здійснювати перевірку виконання здобувачами освіти навчальних планів, оцінювати успішність навчання, відвідування занять чи інші питання організації освітнього процесу», – йдеться у рішенні Закарпатського окружного адміністративного суду.

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Суд вирішив, що нездатність студентів відповідати на поставлені працівниками ТЦК питання щодо освітніх програм чи інших обставин навчання не може бути підставою для скасування відстрочки, а висновок комісії зроблено поза межами наданих їй законом повноважень та без належного документального підтвердження.

Дослідивши всі матеріали справи, судді задовольнили позови студентів, визнавши незаконними накази ТЦК про призов, а військової частини – про зарахування мобілізованих до списків особового складу. Позивачів мають звільнити з військової служби. На рішення можуть подати апеляцію.