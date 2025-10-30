Компанія Артура Мотущука поставляла мультимедійне обладнання у школи Мукачева

Прокуратура вимагає визнати недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю мультимедійного обладнання для шкіл Мукачева, укладені між управлінням освіти і ТОВ «Соуріс». З компанії, що належить експосадовцеві Управління захисту економіки в Закарпатській області Артуру Мотущуку, вимагають стягнути понад 4,5 млн грн штрафних санкцій.

Йдеться про закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів «Нової української школи», яку у 2024 році провело Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Єдиним учасником аукціону стала компанія «Соуріс», яка й отримала підряд, вартістю 11,7 млн грн. За умовами договору, фірма мала поставити проєктори та інтерактивні панелі у 16 шкіл Мукачева до 10 листопада 2024 року.

«Попри відсутність законних підстав, сторони уклали додаткову угоду, якою продовжили строк поставки товару майже на місяць. У результаті, навіть нові строки постачальник не виконав і привіз обладнання лише у грудні минулого року», – повідомили 30 жовтня у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.

Правоохоронці подали до Господарського суду Закарпатської області позов з вимогою визнати недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю обладнання для шкіл та стягнути з відповідача до бюджету громади понад 4,5 млн грн штрафних санкцій.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, власником ТОВ «Соуріс» є Артур Мотущук, який у 2016-2019 роках керував відділом Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції України. У 2024 році компанія Артура Мотущука виграла десятки тендерів на поставку комп’ютерів та мультимедійного обладнання у школи Закарпаття, загальною вартістю понад 23 млн грн.