На Закарпатті з фірми експосадовця УЗЕ хочуть стягнути 4 млн грн за махінації під час тендеру
ТОВ «Соуріс» був єдиним учасником аукціону, проведеного Управлінням освіти Мукачівської мерії
Прокуратура вимагає визнати недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю мультимедійного обладнання для шкіл Мукачева, укладені між управлінням освіти і ТОВ «Соуріс». З компанії, що належить експосадовцеві Управління захисту економіки в Закарпатській області Артуру Мотущуку, вимагають стягнути понад 4,5 млн грн штрафних санкцій.
Йдеться про закупівлю комплектів мультимедійного обладнання для навчальних кабінетів 5-6 класів «Нової української школи», яку у 2024 році провело Управління освіти, культури, молоді та спорту Мукачівської міської ради. Єдиним учасником аукціону стала компанія «Соуріс», яка й отримала підряд, вартістю 11,7 млн грн. За умовами договору, фірма мала поставити проєктори та інтерактивні панелі у 16 шкіл Мукачева до 10 листопада 2024 року.
«Попри відсутність законних підстав, сторони уклали додаткову угоду, якою продовжили строк поставки товару майже на місяць. У результаті, навіть нові строки постачальник не виконав і привіз обладнання лише у грудні минулого року», – повідомили 30 жовтня у пресслужбі Закарпатської обласної прокуратури.
Правоохоронці подали до Господарського суду Закарпатської області позов з вимогою визнати недійсними додаткові угоди до договору про закупівлю обладнання для шкіл та стягнути з відповідача до бюджету громади понад 4,5 млн грн штрафних санкцій.
За даними аналітичного порталу Youcontrol, власником ТОВ «Соуріс» є Артур Мотущук, який у 2016-2019 роках керував відділом Управління захисту економіки в Закарпатській області Нацполіції України. У 2024 році компанія Артура Мотущука виграла десятки тендерів на поставку комп’ютерів та мультимедійного обладнання у школи Закарпаття, загальною вартістю понад 23 млн грн.