У грудні 2024 року Нацбанк визнав «Комінвестбанк» неплатоспроможним

Мукачівський міськрайонний суд визнав керівника Свалявського відділення «Комінвестбанку» Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів. За махінації з депозитами клієнтів банку посадовцеві призначили 7 років в’язниці.

Як йдеться у вироку суду, який винесли 8 травня, Володимир Алексій очолював відділення «Комінвестбанку» у Сваляві з 2007 року. У 2017-2020 роках він підробив низку договорів вкладників, вносивши у них неправдиві реєстраційні номери та розмір процентної ставки. Не заносячи до банківської системи договори про депозити, він завдав клієнтам банку збитків на понад 780 тис. грн.

Під час судового засідання Володимир Алексій визнав свою вину і сказав, що договори укладав від імені банку. Однак, яку суму грошей взяв на депозит та куди вони ділися, не пам’ятає. У свою чергу, потерпілий розповів, що знав обвинуваченого близько 10 років і довіряв йому. Гроші давав Володимиру Алексію особисто в руки, натомість отримав два договори банківських вкладів у гривнях та доларах, строками на один рік. Коли у 2021 році у Сваляві пішли чутки про проблеми з завідувачем «Комінвестбанку», вкладник звернувся до працівниць фінустанови, одна з яких повідомила, що у банківській базі його договорів про банківські вклади взагалі немає.

Дослідивши всі матеріали справи, суддя Сергій Камінський визнав Володимира Алексія винним у шахрайстві та підробці документів і призначив 7 років позбавлення волі. На вирок можуть подати апеляцію.

За інформацією «Чесно», Володимир Алексій раніше очолював Закарпатську обласну організацію Комуністичної партії України та 4 рази (востаннє на виборах 2020 року) балотувався до місцевих рад від партії «Опозиційна платформа – За життя»

Нагадаємо, основним акціонером «Комінвестбанку» є Ужгородський коньячний завод, який належить бізнесмену, екс-депутату Закарпатської облради від «Партії Регіонів» Володимиру Гісему. У грудні 2024 року Нацбанк визнав «Комінвестбанк» неплатоспроможним.