«Комінвестбанк» з головним офісом в Ужгороді заснували у 1992 році

Нацбанк визнав неплатоспроможним АТ «Комінвестбанк», головним акціонером якого є «Ужгородський коньячний завод» закарпатського бізнесмена Володимира Гісема. Вкладникам банку повернуть понад 400 млн грн.

Як йдеться у рішенні, прийнятому правлінням Нацбанку 5 грудня, «Комінвестбанк» став проблемним у серпні 2024 року через неналежну організацію системи внутрішнього контролю та недостатність доходів. Після визнання банку неплатоспроможним кожен його вкладник отримає відшкодування в повному розмірі свого депозиту з відсотками, нарахованими на кінець дня перед початком процедури виведення банку з ринку.

«Загалом можлива сума виплат гарантованої суми вкладникам АТ “Комінвестбанк” станом на 21 листопада 2024 року становить 432 млн грн. Станом на 4 грудня 2024 року обсяг високоліквідних активів банку, ураховуючи ОВДП та депозитні сертифікати, становить 890 млн грн», – зазначили в пресслужбі регулятора, зазначивши, що віднесення банку з Ужгорода до категорії неплатоспроможних не вплине на стабільність банківського сектору України.

Додамо, що «Комінвестбанк» з головним офісом в Ужгороді заснували у 1992 році. У 2011 відділення банку відкрили у Львові, а у 2013 – в Одесі та Дніпрі. У 2024 році частка фінустанови на ринку становила 0,04% від усіх активів платоспроможних банків. Основним акціонером «Комінвестбанку» є Ужгородський коньячний завод, який належить бізнесмену, екс-депутату Закарпатської облради від «Партії Регіонів» Володимиру Гісему.