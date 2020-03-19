На Закарпатті затримали «водолаза», який переправляв медичні маски в Румунію

Його заарештували на 10 діб

У Закарпатській області затримали чоловіка, який переправляв по річці медичні маски в Румунію. Про це повідомили в прес-службі ДПСУ.

Під час патрулювання українсько-румунського кордону біля річки Тиси військові помітили чоловіка в гідрокостюмі, який виходив з води. Він проігнорував вимоги зупинитися і намагався втекти, проте прикордонники його затримали.

«Ніяких документів при собі він не мав, але він повідомив, що є громадянином України. Також правопорушник зізнався, що переправляв до Румунії маски», – йдеться в повідомленні.

Зловмисником виявився 29-річний житель Рахова, суд заарештував його на 10 діб.

«Зазначимо, що наразі температура води в річках дуже низька, а рівень води в Тисі високий, до того ж течія бурхлива і стрімка, але заради наживи люди продовжують наражати себе на серйозну небезпеку, нехтуючи здоров'ям», – наголосили в Держприкордонслужбі.

Як інформував ZAXID.NET, прикордонники Луцького загону разом із поліцейськими 14 березня на пункті пропуску «Ягодин» затримали автомобіль Renault, завантажений респіраторними масками. 31-річний волинянин намагався вивезти до Польщі 50 тис. респіраторних масок на суму приблизно 50 тис. доларів