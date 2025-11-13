З 2024 року тендери на харчування пацієнтів медзакладу виграє ТОВ «Кейтерінг Діннер»

В Ужгороді затвердили програму покращення харчування пацієнтів стаціонару міської багатопрофільної лікарні на 2027-2029 роки, запланувавши на це 45 млн грн. Рішення ухвалили на сесії 13 листопада.

У проєкті рішення, яке розробляв начальник управління охорони здоров’я та цивільного захисту населення Ужгородської міської ради Ярослав Глагола, зазначено, що гроші, які надходять в Ужгородську лікарню від НСЗУ не забезпечують достатнього рівня повноцінного харчування хворих і це викликає постійні скарги. Водночас обладнання більшості харчоблоків потребує заміни на енергоефективне, або постійного ремонту.

За словами посадовця, керівники медзакладів самостійно обирають постачальників харчових продуктів, тому ціна на один і той самий продукт може коливатися в межах 20%, що призводить до різного тижневого меню. Тому й виникла ідея закупівлі готових страв для харчування пацієнтів, які лікуються на стаціонарі Ужгородської міської багатопрофільної лікарні.

На програму покращення харчування пацієнтів в Ужгороді депутати вирішили закласти 45 млн грн на 2027-2029 роки. Суму розрахували для 252 тис. пацієнтів, передбачавши на харчові продукти для кожного з них близько 60 грн.

Хто харчує пацієнтів Ужгородської лікарні?

У серпні 2024 року Ужгородська міська рада повідомила, що послуги з харчування Ужгородській міській багатопрофільній лікарні надає компанія «Кейтерінг Діннер», зареєстрована за 7 місяців до свого першого переможного тендеру на 12 млн грн. 29 листопада 2024 року «Кейтерінг Діннер» без конкурентів виграла ще одну закупівлю на харчування стаціонарних хворих в ужгородській лікарні, цього разу на 43,7 млн грн, а в січні 2025 року отримала черговий підряд на 12 млн грн – на харчування військовослужбовців, які лікуються в медзакладі.

За даними аналітичного порталу Youcontrol, власниками «Кейтерінг Діннер» є закарпатці Аліна Стежкова, Максим Роман, Віра Яріш та Олександр Власов.