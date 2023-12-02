Вранці 2 грудня електропостачання відновили

Вночі суботу, 2 грудня, на Запорізькій ЕС відбувся повний блекаут, який міг привести до радіаційної катастрофи. Блекаут стався увосьме за час окупації, повідомили у прес-службі міністерства енергетики.

Увечері 1 грудня поблизу станції обірвалася лінія електропередач «Запорізька ТЕС - Феросплавна» напругою 330 кВ. Через цю лінію АЕС отримувала живлення від української енергосистеми.

«О 02:31 годині під час повітряної тривоги знеструмлено останню лінію “Запорізька АЕС – Дніпровська” напругою 750 кВ. У звʼязку із повним блекаутом ЗАЕС перейшла на живлення власних потреб від дизель-генераторів. В автоматичному режимі включились усі 20 дизель-генераторів, 8 з яких пізніше були залишені в роботі», – повідомили у прес-службі Міненерго.

У міністерстві повідомили, що найбільшою загроза є для четвертого енергоблока, який росіяни використовували з порушенням умов та тримали його у стані гарячого зупину. Такий режим важкий для реакторної установки, його тривалість обмежена проєктом, і він може призвести до відмови основного обладнання енергоблока.

Вранці 2 грудня у прес-службі НЕК «Укренерго» повідомили, що вдалося відновити роботу однієї з високовольтних ліній ЗАЕС. Наразі станція вже перейшла з резервної на нормальну схему живлення. Відновлення високовольтних ліній НЕК розпочне після врегулювання безпекової ситуації.