Зенітним ракетним військам Повітряних сил подекуди доводиться випускати дві застарілі ракети по сучасній російській крилатій цілі, розповів речник Повітряних сил Юрій Ігнат.

«Зазвичай по повітряній цілі випускається 2 зенітні ракети, аби було більше шансів її знищити. Противник запускає по Україні новітні ракети – Х-101 випускалася рік-два тому… Знаходили уламки, де ракети 2019-20 року випуску, а по ній летить ракета 70-го року випуску (зенітна ракета С-300 чи Бук)», – сказав він на брифінгу в понеділок, 21 листопада, повідомила «Українська правда».

Водночас Ігнат наголосив, що остаточне рішення про те, скільки ракет запускати по сучасних російських повітряних цілях ухвалюють командири на місцях.

Він нагадав, що 15 листопада РФ здійснила масивний удар по критичній інфраструктурі України.

Лише в західному регіоні було збито не менше 15 ракет противника, тобто ППО України теоретично могла використати 30 ракет.

Речник Повітряних сил наголосив, що це була потужна атака РФ та великий протиповітряний бій.

Про наслідки ракетної атаки 15 листопада на передмістя Львова читайте в нашій статті.