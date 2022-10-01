Правоохоронці викрили масштабну схему на розмитненні іноземних вантажівок на Житомирській митниці. Схема завдала державі збитків на 38 млн грн, повідомили в суботу, 1 жовтня, Офіс генпрокурора і Служба безпеки України.

За інформацією правоохоронців, до незаконної діяльності причетні понад 10 людей, з-поміж них – шестеро посадовців митного посту «Житомир-центральний» та кілька підприємців з Житомира й Рівного. Учасники схеми упродовж 2018-2020 років «омолоджували» рік випуску імпортованих вантажівок та ухилялися від сплати необхідних митних платежів. Вони подавали до митного органу підроблені іноземні технічні паспорти зі зміненими датами виробництва автомобілів. А головні державні інспектори митниці належно не перевіряли документи й надавали безперешкодне митне оформлення.

Таким чином, учасники схеми економили на кожному автомобілі від 90 тис. до 750 тис. грн, залежно від об'єму двигуна. Загалом через схему провезли 192 вантажівки. Через недоотримані суми акцизного збору та податку на додану вартість державному бюджету України було завдано збитків на суму 38 млн грн.

Під час обшуків правоохоронці виявили «звітну документацію з доказами протиправних дій». 11 учасникам схеми повідомили про підозру в ухиленні від сплати митних платежів, зловживанні владою й підробленні документів. Запобіжних заходів їм ще не обрали.