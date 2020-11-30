На Жовківщині вандали понищили понад десяток могил на сільському цвинтарі
Невідомі потрощили надгробні плити та повалили хрести на сільському цвинтарі у с. Кунин
У ніч із суботи на неділю, 29 листопада, в с. Кунин Жовківського району вандали понищили 11 могил на сільському цвинтарі. Невідомі порозбивали та повалили хрести, а також надгробні плити. Про це повідомив заступник директора з навчально-виховної роботи місцевої школи Іван Марцін.
У коментарі ZAXID.NET він розповів, що зараз у селі працюють слідчі.
«Це діючий цвинтар, який розташований в самому центрі села. Понищено 11 могил. Причетні ще не встановлені. Могили нищили, скоріш за все, хаотично», – повідомив у коментарі ZAXID.NET Іван Марцін.
Він повідомив, що за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Свідків події або тих, хто володіє інформацією про можливих учасників злочину, просять зголоситися за телефонами: 0673908307, 0679053043 або 102. Анонімність гарантують.