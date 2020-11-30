У ніч із суботи на неділю невідомі понищили могили на місцевому цвинтарі

У ніч із суботи на неділю, 29 листопада, в с. Кунин Жовківського району вандали понищили 11 могил на сільському цвинтарі. Невідомі порозбивали та повалили хрести, а також надгробні плити. Про це повідомив заступник директора з навчально-виховної роботи місцевої школи Іван Марцін.

У коментарі ZAXID.NET він розповів, що зараз у селі працюють слідчі.

«Це діючий цвинтар, який розташований в самому центрі села. Понищено 11 могил. Причетні ще не встановлені. Могили нищили, скоріш за все, хаотично», – повідомив у коментарі ZAXID.NET Іван Марцін.

Фото Івана Марціна

Він повідомив, що за цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Свідків події або тих, хто володіє інформацією про можливих учасників злочину, просять зголоситися за телефонами: 0673908307, 0679053043 або 102. Анонімність гарантують.