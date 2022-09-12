Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії вже 12-13 вересня

Наступного тижня «Укрпошта» готова забезпечити першу доставку та виплату пенсій мешканцям деокупованих населених пунктів Харківської області. Відповідне рішення ухвалено за підсумками засідання Координаційного штабу з питань деокупованих територій, повідомило Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Пересувні відділення почнуть розвозити пенсії з понеділка-вівторка. Наразі розв'язують питання щодо тих пенсіонерів, які отримують виплати на картки. Їх обіцяють усунути найближчим часом.

«Пенсії отримають всі», – запевнили у відомстві.

На засіданні обговорили роботу органів влади, відновлення зруйнованої інфраструктури, розмінування територій, доставку соціальних виплат, надання гуманітарної допомоги.

Водночас у відомстві закликали мешканців деокупованих територій не поспішати з поверненням до щойно звільнених населених пунктів. Оскільки насамперед їх мають перевірити фахівці та відновити всі системи життєзабезпечення.

Нагадаємо, за даними британської розвідки, за останній час ЗСУ звільнили територію площею понад 3 тис. км2.