Набув чинності закон, що відтерміновує обов'язкове встановлення лічильників на газ до 2021 року

Закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу

В Україні набув чинності закон №2260-VIII «Про внесення змін до закону України «Про забезпечення комерційного обліку природного газу» щодо порядку встановлення лічильників споживачам природного газу». Вчора документ опублікували в офіційному виданні «Голос України».

Згідно закону, лічильники на газ потрібно встановити не до початку 2018-го, а до 1 січня 2021 року. На це не будуть витрачати гроші місцевих бюджетів. Якщо користувач сам встановив лічильник на квартиру - йому компенсують витрати за рахунок тарифу на розподіл газу.

Також оператори газорозподільної мережі не зможуть припиняти постачання газу в будинок, якщо його співвласники відмовилися від лічильника на всю будівлю.

Нагадаємо, Верховна Рада ухвалила цей законопроект 21 грудня 2017 року. За нього проголосували 325 народних депутати. Президент підписав його у вівторок, 16 січня. В Адміністрації президента зазначили, що закон удосконалює принципи комерційного обліку природного газу, врегульовує окремі питаня встановлення його засобів, зокрема в багатоквартирних будинках. Ухвалення документу підвищить рівень захисту прав споживачів природного газу.