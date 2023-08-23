Над Києвом урочисто підняли державний прапор України

Президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем державного прапора й опублікував відео підняття над Києвом прапора, який підписали військові, котрі зараз перебувають на війні.

«Сьогодні – особливий День державного прапора України. Сьогодні в серці України ми підіймаємо особливий прапор. На ньому – особливі слова й підписи, залишені особливими людьми. Це наші воїни, наші захисники й захисниці, наші герої, які б’ються за свободу для українців, за незалежність, за Україну, наші кольори та цей прапор», – написав президент в описі до відео.

За його словами, після цієї церемонії кожен охочий зможе його побачити в Національному музеї війни за незалежність України. «І настане час, коли цей особливий прапор зможе побачити вся наша вільна й мирна Україна. Вся», – наголосив президент.

Він розповів, що цей прапор був на позиціях військових від Чернігова до Одеси, по всій лінії захисту України. В різних бойових бригадах та підрозділах, а також у шпиталях, де лікують поранених, та в руках волонтерів.

День державного прапора в Україні відзначають щороку 23 серпня – напередодні Дня незалежності. Цього року на День державного прапора в Україну приїхали президенти Литви та Португалії.