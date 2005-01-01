Написи «Електрон» на львівському транспорті визнали рекламою

Виробника змусять заплатити за рекламу або знімуть написи

ЕкономікаІ.Р., сьогодні, 13:466650

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Написи «Електрон» на львівському транспорті визнали рекламою
фото Андрія Василюка
Напис «Електрон» на боках трамваїв розцінили як рекламу

З нових трамваїв і тролейбусів планують зняти написи «Електрон» або змусити виробника СП «Електронтранс» платити за рекламу. Про це під час брифінгу 11 січня розповів радник міського голови Львова Андрій Білий.

«Нам вже зробили зауваження, що напис «Електрон» великими буквами на борту – це певна реклама виробника. Зараз ми ведемо перемовини з «Електроном» для того, щоб вони або сплачували, або ми будемо змушені зняти ту рекламу», – сказав Андрій Білий.

У «Львівелектротрансі» не кажуть, чиї зауваження щодо написів «Електрон» стали причиною такого рішення. Однак за даними ZAXID.NET, до підприємства зі скаргами на такі написи зверталися рекламні компанії.

Додамо, що протягом чотирьох років Львів придбав у «Електронтрансу» дев’ять трамваїв, десять тролейбусів, 65 автобусів та електробус.

У січні «Львівелектротранс» вперше виставив на аукціон рекламні площі на 89 старих трамваях Tatra. На нових «Електронах», на відміну від старого електротранспорту та автобусів, рекламу не розміщують.

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До теми

«Львівелектротранс» вперше виставив на аукціон рекламні площі на трамваях ZAXID.NET
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