«Львівелектротранс» вперше виставив на аукціон рекламні площі на трамваях

Один з трамваїв в рекламі

ЛКП «Львівелектротранс» вперше продасть на відкритому конкурсі рекламні площі на трамваях. Вартість місяця розміщення реклами на одному трамваї стартує від 7 тис. грн.

Як розповів під час брифінгу 11 січня радник міського голови Андрій Білий, рекламні площі на трамваях виставили на аукціон через систему «Prozorro.Продажі». «Наразі «Львівелектротранс» отримує близько 3 млн грн на рік від реклами на транспорті. Завдяки аукціону ми сподіваємося збільшити цю статтю доходу до 7 млн грн на рік. За ці кошти, наприклад, можна купити 5-7 вживаних трамваїв з Німеччини або поміняти майже всі аварійні опори контактної мережі», – сказав він.

За словами речника «Львівелектротрансу» Івана Бондара, 89 трамваїв Tatra розподілили на 12 лотів. До кожного з лотів увійшли три, п’ять або 15 трамваїв. При цьому передбачено три формати розміщення реклами. Базовий, коли рекламою обклеюють лише борти вагона, коштує від 7 тис. грн /міс.; розміщення реклами на бортах та вікнах – від 12 тис. грн/ міс.; повне брендування (борти, вікна, верхня, передня та задня частини вагона) – від 17 тис. грн/міс. Під час аукціону ці ціни можуть зрости.

Варіанти розміщення реклами на трамваях

Як наголосив Андрій Білий, «Львівелектротранс» не планує розміщувати рекламу на дев’яти нових «Електронах» та на п’яти модернізованих трамваях Tatra. «Крім того, великий напис «Електрон» також трактується як реклама, тому ми ведемо перемовини з виробником, щоб він або сплачував за рекламу, або ми будемо змушені ці написи зняти», – додав він.

Аукціон на «Prozorro.Продажі» стартував 5 січня і триватиме до 14, а переможців визначать 15 січня.

Разом з тим, представники рекламної компанії «Брок», які прийшли на брифінг «Львівелектротрансу», заявили, що невдоволені розподілом трамваїв на лоти та імовірно судитимуться з підприємством. Свою позицію вони пояснили тим, що вже багато років орендують рекламні площі на певних трамваях, а зараз ці трамваї розподілили до різних лотів, то ж їм не вдасться отримати на аукціоні лише «свої» трамваї.

Зазначимо, що раніше місяць розміщення реклами на одному трамваї коштував 3,5 тис. грн незалежно від того, чи це було часткове, чи повне брендування вагона. Рекламні площі продавали без аукціонів, укладаючи договори з рекламодацвями.

Пізніше на аукціони планують виставити рекламні площі на тролейбусах та автобусах. Але ціна найімовірніше буде меншою, оскільки попит на рекламу на автобусах і тролейбусах нижчий.