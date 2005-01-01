Директором «Львівелектротрансу» призначили Олега Березу

Олег Береза також є депутатом Львівської міськради

Директором ЛКП «Львівелектротранс» призначили Олега Березу, який до цього протягом шести років керував іншим комунальним підприємством – «Львівавтодором». 28 грудня нового керівника трудовому колективу представив Сергій Бабак, заступник міського голови Львова з питань житлово-комунального господарства. Натомість виконувати обов'язки директора «Львівавтодору» буде Роман Познанський.

«Олег Береза – управлінець високого класу. Оскільки ми рухаємося до впровадження е-квитка, то саме він очолить «Львівелектротранс», щоб той досвід, який він має на посаді директора «Львівавтодору», він переносив і ділився ним у «Львівелектротрансі». Це дуже важливо, адже ЛКП буде першим підприємством, яке працюватиме з е-квитком. Також, зазначу, що ЛКП «Львівелектротранс» – це не тільки рухомий склад тролейбусів і трамваїв, адже це й опори, дорожнє полотно, дорожні роботи. Саме тому ми обрали кандидатуру Олега Берези, адже він зможе разом об’єднати і нове будівництво, і ремонтні роботи дорожнього полотна, і оновлення рухомого складу, і впровадження е-квитка», – зазначив Сергій Бабак.

На посаді директора «Львівелектротрансу» Олег Береза змінить Михайла Сидоровича, який керував підприємством з кінця 2015 року. Своєю чергою Сидорович очолить ЛКП «Рембуд», яке займається будівництвом житла для учасників АТО та іншими будівельними проектами мерії.

За даними ZAXID.NET, в.о. директора «Львівавтодору» замість Берези стане Роман Познанський, який досі був в.о. заступника директора «Львівавтодору» з фінансових питань.

42-річний Олег Береза – юрист за освітою, має науковий ступінь кандидата наук з державного управління. У 2015 році він балотувався до Львівської міськради, але не пройшов. Однак у лютому 2017 року після відмови від мандату депутата від «Самопомочі» Назара Бичишина Береза таки став депутатом ЛМР.

У своїй декларації за 2016 рік Олег Береза вказав дві квартири у Львові площею 99 та 85 м2, гараж, офіс, нежитлове приміщення, земельну ділянку в Солонці й автомобіль Kia Mohave. Він також задекларував частки в ТзОВ «Оксана», КП «Діана-БМ», ТзОВ «Альянс-Центробуд», 241 тис. грн зарплатні у «Львівавтодорі», 18 тис. грн від здачі майна в оренду, майже 320 тис. грн доходу від підприємницької діяльності, 7 тис. грн страхових виплат, 120 тис. грн банківських вкладів, 90 тис. доларів, 11 тис. євро та 80 тис. грн готівки та 30 тис. доларів коштів, позичених третім особам. Дружина Берези задекларувала нежитлове приміщення площею 1671 м2 та земельну ділянку в Сколівському районі та 21 тис. грн зарплатні.

65-річний Михайло Сидорович, який наразі також є депутатом Львівської облради, до 2015 року був директором комунального автобусного перевізника АТП-1. За два роки керівництва «Львівелектротрансом» відзначився тим, що звільнив усіх контролерів, а за деякий час залучив до контролю за проїздом громадських активістів, запровадив модернізацію та рестайлінг трамваїв і тролейбусів, а також невчасно задекларував придбаний за 446,5 тис. грн автомобіль Mercedes-Benz S250 CDI, за що завдяки судовій тяганині зміг уникнути адміністративного покарання, але отримав догану від мерії.

У декларації перед звільненням з посади директора «Львівелектротрансу» Сидорович вказав автомобілі Land Rover та придбаний цьогоріч Mercedes-Benz, а також 312 тис. грн зарплатні, 45 тис. грн пенсії, 36,7 тис грн, 58 євро і 8 доларів банківських вкладів та 10 тис. євро готівки. Дружина Сидоровича задекларувала 8,36 млн грн зарплатні в ПАТ «Концерн Галнафтогаз», 46,6 тис. грн пенсії і 250 тис. грн доходу від відчуження майна, а також 27 тис. євро і 250 тис. грн готівки.

Про 34-річного Романа Познанського інформації обмаль. У декларації за минулий рік він вказав квартиру площею 51,7 м2 у Львові, якою володіє спільно з матір'ю та братом, а також 121 тис. грн зарплатні та 1,7 тис. грн виплати профспілки. Познанський також є помічником Олега Берези як депутата ЛМР.