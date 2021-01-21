Народний депутат від «Слуги народу», одесит Ігор Васильковський лобіював приїзд в Україну російського співака Елджея – попри те, що на той момент для нього діяла заборона СБУ на в’їзд через гастролі у Криму після окупації українського півострова Росією.

У депутатському зверненні до Державної прикордонної служби Васильковський просив роз’яснення щодо можливості в’їзду російського репера та допуску до участі у гастролях на території України, йдеться у матеріалі проекту «Схеми», журналісти якого отримали доступ до численних депутатських звернень у різні державні органи, яких немає у публічному доступі.

Як з’ясували журналісти, 19 травня 2020 року Ігор Васильковський направив депутатське звернення на ім’я голови Державної прикордонної служби Сергія Дейнеки, у якому просив повідомити офіційну позицію та роз’яснення «щодо можливості в’їзду та допуску до участі у гастрольних заходах на території України громадянина Російської Федерації Узенюка Олексія Костянтиновича (псевдонім – Елджей)».

Таке прохання нардеп пояснив тим, що до нього з цим питанням раніше звернулись організатори концертів та гастролей в Одесі та області.

«Державна прикордонна служба України готова надати дозвіл на перетинання державного кордону України зазначеному у вашому листі іноземцю у разі виконання ним усіх умов в'їзду в Україну, визначених статтею 8 закону “Про прикордонний контроль”», – відповіли тоді прикордонники на запит депутата від президентської партії.

На запитання журналістів, у чиїх інтересах Васильковський писав звернення, нардеп відповів: «В інтересах Елджея, він хлопець творчий, має виступати».

З 2018 року, після звернення на той момент народного депутата Володимира Парасюка, СБУ заборонила Елджею відвідувати Україну – строком на 3 роки. Парасюк помітив у YouTube виступ співака у Коктебелі, вже після окупації Росією Криму. У червні 2020 року за позовом Елджея Окружний адмінсуд Києва скасував йому заборону на в’їзд. Одна із мотивацій рішення – судді помітили, що відео перебування Елджея в Криму містить напис «відео недоступне». СБУ це рішення суду не оскаржувала.