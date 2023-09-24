Жан Беленюк здобув бронзу на ЧС-2023 в Белграді

Український борець греко-римського стилю Жан Беленюк у неділю, 24 вересня, здобув бронзу чемпіонату світу-2023 з боротьби та ліцензію на Олімпійські ігри-2024. Це сталось за підсумками втішних сутичок у ваговій категорії до 87 кг, повідомило «Суспільне».

Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019) Беленюк став учасником ЧС з боротьби вперше з 2019 року. Торік 32-річний борець виграв відбір на світову першість, проте відмовився від участі через незадовільну фізичну форму.

ЧС-2023 в Белграді Беленюк розпочав з переконливої перемоги над американцем Закарі Браунагелєм – 5:1. Але вже в другій сутичці зазнав поразки від чинного бронзового призера чемпіонату, Алі Ченгіза з Туреччини.

Як пояснює «Суспільне», за правилами ЧС-2023, до втішних сутичок проходять борці, що поступилися майбутньому фіналісту. Відтак саме вихід Ченгіза до фіналу дозволив Беленюку залишитися в боротьбі за нагороду та олімпійську ліцензію.

Щоб здобути медаль, Беленюк мав виграти в Белграді ще три сутички – і українець це зробив. У першій втішній сутичці Беленюк зустрівся з фіном Томі Метсомекі та здобув перемогу з рахунком 5:1. Наступним суперником українця став чинний віце-чемпіон світу Жалгасбай Бердимуратов. Беленюк переміг узбека з рахунком 5:3 та отримав можливість поборотися за бронзу з Нурсултаном Турсиновим.

Ця перемога також гарантувала Беленюку ще одну можливість позмагатись за ліцензію ОІ у разі поразки від Турсинова – вже у відбірковій сутичці за п'яте місце. Однак Беленюк досяг потрібного результату з першої спроби. У «бронзовій» сутичці з Турсиновим українець впевнено переміг з рахунком 7:2. Таким чином, Беленюк здобув бронзу ЧС-2023 та ліцензію на Олімпіаду-2024.

Це друга бронза в кар’єрі Беленюка. Першу він здобув у 2014 році, після чого здобув два золота й одне срібло ЧС.

Беленюк приніс Україні четверту бронзу ЧС-2023 після виступу Ярослава Фільчакова у греко-римській боротьбі до 82 кг.

Це друга олімпійська ліцензія для України за підсумками змагань у Белграді. Першу у жіночій спортивній боротьбі (до 62 кг) здобула Ірина Коляденко.

Нагадаємо, Жан Беленюк – 32-річний український борець греко-римського стилю, який представляє Полтавську область, та народний депутат України від партії «Слуга народу». Олімпійський чемпіон Токіо (у ваговій категорії до 87 кг) та срібний призер літньої Олімпіади 2016 року в Ріо-де-Жанейро (до 85 кг).

Дворазовий чемпіон світу (2015, 2019) у вагових категоріях до 85 та 87 кг. Триразовий чемпіон Європи (2014, 2016, 2019). Чемпіон Європейських ігор 2019 року в Мінську.