Жан Беленюк заявив, що не може надовго затримуватися в «такому» складі НОКу

Олімпійський чемпіон і народний депутат України Жан Беленюк просить виключити його зі складу Національного олімпійського комітету України.

«В «такому» НОКу не можу собі дозволити затриматися надовго», – написав Беленюк в понеділок, 21 листопада.

Заяві Беленюка передував допис футболіста Романа Зозулі, в якому той перелічив усіх нових членів НОК, пов’язаних з Партією регіонів, забороненою «Опозиційною платформою – За життя», а також людей, пов’язаних із корупцією.

«Схоже, Шуфрич з Суркісом виконували лише функцію громовідвода. І поки суспільство справедливо обурювалося їхніми прізвищами в списку, новообраний президент [НОКу] Вадим Гутцайт завів до НОК прямо таки «золоту» команду, 80% з якої взагалі не мають жодного відношення до спорту. Хіба спортом вважати корупцію, боротьбу за місце в списку ОПЗЖ або рекет у 90-ті», – написав футболіст і оприлюднив список таких членів.

Зокрема, до НОК потрапили екс-«регіонал» Олександр Герега, який голосував за диктаторські закони 16 січня 2014, екс-«регіонал» Сергій Бубка, член ОПЗЖ Андрій Вінграновський (дружина – Юлія Льовочкіна), екс-«регіонал» Олександр Волков, Сергій Кушнірюк, якого відстороняли з поста головного тренера збірної України з гандболу через корупцію, Валерій Борзов, якого в 2012 році усунули з поста президента Федерації легкої атлетики через корупцію та інші.

Нагадаємо, 17 листопада на асамблеї НОК новим президентом комітету обрали чинного міністра молоді та спорту Вадима Гутцайта, членами комітету на період 2022-2026 років обрали зокрема Нестора Шуфрича, Григорія Суркіса, Олександра Усика, Андрія Шевченка, Марину Бех-Романчук і Лілію Подкопаєву.

Колишній тренер збірної України з футболу Андрій Шевченко тут же заявив, що покидає Національний олімпійський комітет через незгоду з результатами виборів нового складу НОК. Після цього, колишні члени «ОПЗЖ» Григорій Суркіс та Нестор Шуфрич теж покинули склад Національного олімпійського комітету.