Нардепи Сергій Шахов та Ігор Мосійчук побилися в прямому ефірі

Народні депутати Ігор Мосійчук (Радикальна партія) і Сергій Шахов (депутатська група «Воля народу») ввечері у четвер, 16 серпня, побилися в ефірі телеканалу «Прямий».

Конфлікт почався зі слів Шахова, що Мосійчуку не варто відвідувати гей-паради. Депутат від Радикальної партії піднявся зі свого місця, підійшов до Шахова і став наполегливо вимагати вибачень, обіцяючи, що «буде, як із (Сергієм – Ред.) Лещенком». Опоненти обмінялися образами, Шахов ударив Мосійчука, той упав. Піднявшись, він замахнувся на колегу палицею. У цей момент ведуча Світлана Орловська стала між чоловіками і вимагала, щоб ті припинили з'ясовувати стосунки.

Пізніше Шахов і Мосійчук побилися вдруге в ліфті офісу телеканалу «Прямий».

Відео «Прямий»

Зазначимо, що 10 серпня Мосійчук побився з нардепом від Блоку Петра Порошенка Сергієм Лещенком після ефіру на NewsOne. Приводом для конфлікту стали висловлювання Лещенка про сексуальну орієнтацію лідера Радикальної партії Олега Ляшка. Мосійчук, зі свого боку, звинуватив депутата від БПП у відвідуванні Маршів рівності.