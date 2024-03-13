Наталія Холоденко зібрала 11 тис. доларів, що дало змогу закрити потреби дітей у стоматологічному лікуванні

У межах благодійного проекту «Дитинство без війни» відома українська психологиня Наталія Холоденко відвідала дітей-сиріт, що перебувають у Туреччині. Її візит став важливою подією для маленьких учасників проекту, які отримали підтримку в ці складні часи.

Наталія Холоденко зібрала 11 тис. доларів, що дало змогу закрити потреби дітей у стоматологічному лікуванні на три місяці, а також залучила низку інвесторів для фінансування інших потреб сиріт з України. Також за активної участі психологині у проект залучили найкращих турецьких логопедів.

«Я нещодавно дізналася про проект “Дитинство без війни”. А коли я на власні очі побачила цих неймовірних дітей, я не могла стримати емоції. Переживання, тривога, але водночас надія, що ми можемо змінити їхні життя», – зазначила Наталія, ділячись своїми враженнями та почуттями, які виникли під час візиту.

Холоденко зазначила, що діти, які втратили батьківську опіку, попри всі випробування і труднощі, виявляють виняткову відкритість та ніжність. «В їх серцях так багато щирості та теплоти, що це змушує відчувати глибоку емпатію», – підкреслила Наталія.

Водночас вона висловила важливу думку про необхідність участі кожного з нас у покращенні їхнього життя: «Закликаю до активних дій підтримати цих дітей, які дуже потребують захисту та опіки».

Під час свого візиту Холоденко встигла не лише особисто поспілкуватися з кожною дитиною, а й організувала нзку заходів, спрямованих на підтримку та розвиток малечі. Психологиня провела майстер-клас для дітей з бандури, продемонструвавши його унікальність.

Дорослі також не залишились осторонь: для них провели тренінг на тему «Емоційне вигоряння», де Наталія ділилася порадами, як справлятися з викликами, пов'язаними з вихованням та підтримкою дітей у складних життєвих обставинах.