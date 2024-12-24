Концерт «Різдво» запрошує у диво

Вже 27 грудня о 19:00 у Центрі Довженка відбудеться особлива подія – сольний концерт Наталки Карпи зі святковою програмою «Різдво»! Подія обіцяє занурити у магічну атмосферу зимових свят разом із відомою співачкою, яка подарує незабутні емоції та тепло, повідомили організатори VINIL concert agency.

Організатори обіцяють, що вечір буде наповнений найкращими різдвяними мелодіями, традиційними колядками, популярними хітами та щирою атмосферою, яка зігріє серце кожного гостя. Це чудова можливість розділити святковий настрій із рідними та друзями.

Колядки від Наталки Карпи дарують справжню атмосферу свята: дивіться відео

«Дозвольте вас запросити на свій сольний різдвяний концерт. 27 грудня у Центрі Довженка чекатиму кожного, аби поколядувати, повіншувати та поділитися доброю енергією. Будуть смачні, рум'яні пампушки, буде гарний настрій. З нетерпінням чекаю на кожного з вас!», – співачка Наталка Карпа про свій концерт.

Святковий концерт Наталки Карпи – це не лише музика, але й казкова атмосфера, що стане ідеальним початком різдвяно-новорічних свят. У програмі: улюблені різдвяні пісні, сюрпризи для гостей та багато тепла й радості.

«Подаруйте собі вечір справжнього свята разом із Наталкою Карпою! У цей зимовий вечір ми зберемося разом, щоб відчути магію Різдва та поділитися теплом», – запрошують на концерт організатори VINIL concert agency.

Коли: 27 грудня/19:00

Центр Довженка, місто Львів

Квитки можна придбати за посиланням.

Наталка Карпа запрошує на різдвяний концерт