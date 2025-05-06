Із 1 травня розпочався інституційний аудит вищих військових навчальних закладів системи Міністерства оборони України. Як повідомило міністерство, отримання позитивних результатів стане кроком до визнання дипломів у державах Альянсу.

Фінансування аудиту, який проходитиме у кілька етапів, взяли на себе партнери з Литви. Спершу експерти НАТО нададуть військовим ВНЗ критерії, відповідно до яких відбуватиметься аудит та фінальна сертифікація курсів професійної військової освіти. У травні навчальні заклади та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти мають підготувати звіти самооцінювання та заповнити опитувальники щодо відповідності зазначеним критеріям НАТО в системі освіти.

З червня по вересень експерти Північноатлантичного альянсу у сфері військової освіти вивчатимуть підготовлені звіти та опитувальники. Восени група експертів НАТО прибуде з візитом до України для зустрічі з представниками системи військової освіти. Фінальний звіт від аудиторів за підсумками перевірки очікується в грудні 2025 року.

Як повідомило Міністерство оборони України, якщо підсумки перевірки, яку проводитимуть фахівці НАТО, виявляться успішними, то це дозволить сертифікувати курси професійної військової освіти за стандартами НАТО, а документи про закінчення курсів вважатимуться такими, що визнаються у державах-членах Альянсу.

«Результати інституційного аудиту системи військової освіти дадуть об’єктивну оцінку виконанню рекомендацій за результатами аудиту 2020 року. Професійна військова освіта в Україні поступово виходить на новий щабель розвитку», – зазначив директор Департаменту військової освіти і науки Міноборони Володимир Мірненко.