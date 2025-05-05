Українця, який живе на тимчасово окупованій території та дистанційно навчається в українському ВНЗ, відрахували з університету через місце його проживання. Після втручання Омбудсмана керівництво вишу поновило студента та дозволило пройти атестацію дистанційно.

Омбудсман Дмитро Лубінець розповів, що до нього звернулась жінка, чий племінник живе на тимчасово окупованій території та продовжував навчання в українському університеті.

«Незважаючи на те, що студент сумлінно відвідував заняття в онлайн-форматі та виконав усі вимоги освітньої програми, йому було відмовлено в участі в атестації на тій підставі, що він не перебуває на підконтрольній уряду України території або за кордоном. Як наслідок, його було відраховано з університету», – написав Лубінець.

Дмитро Лубінець не називає назву ВНЗ, але розповів, що зустрівся із керівництвом вишу, після чого студента поновили на навчанні та дозволили пройти атестацію дистанційно. Омбудсман наголосив, що питання забезпечення права на освіту для молоді з тимчасово окупованих територій України перебуває на його особистому контролі.

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