Від п’ятниці, 21 квітня, за рішенням НБУ анульовано ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг страховій компанії «Рік-Автогарант», засновником якої є львівський підприємець Роман Була. Про це ідеться у повідомленні НБУ.

Причиною відкликання ліцензії стало те, що структура власності страховика не відповідає вимогам законодавства України. Водночас анулювання ліцензії не звільняє страховика від зобов’язань в межах укладених договорів. На сайті страховика наразі немає жодних повідомлень про анулювання ліцензії.

За даними НБУ, згідно з останньою поданою ТДВ «СК «Рік-Автогарант» звітністю за 2022 рік, станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 7 800 тис. грн, вартість активів – 41 579 тис. грн, страхові резерви – 3 919 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 0,02%.

Згідно з даними сервісу YouControl, керівником СК «Рік-Автогарант», що надає увесь спектр послуг зі страхування, є Роман Софінський, а належить компанія, що була зареєстрована у липні 2012 року, львівському підприємцю Романові Булі.

Роман Була також є власником автоцентру «Рік-Авто», головний офіс якого розташований на території ринку «Південний». Окрім того, Роман Була володіє ТзОВ «Укр.Концепт-кар», що також займається продажем автомобілів, є бізнес-партнером колишнього головного архітектора Львова Юліана Чаплінського у будівельній компанії ТзОВ «Кворум-партнерс» і співвласником мережі ломбардів «Копійка».