Нацбанк разом з громадською організацією Junior Achievement Ukraine провів дослідження рівня фінансової грамотності українських підлітків. Участь у дослідженні взяли понад 3000 учнів 10 класів з різних областей України.

Метою дослідження було визначити рівень знань та умінь учнів перед запровадженням предмету «Підприємництво і фінансова грамотність» – з 2025-2026 навчального року предмет стане обов’язковим для учнів всіх 8 класів та надалі викладатиметься і в 9 класі.

Підліткам пропонували пройти 21 кейсове завдання за прикладом Програми міжнародного оцінювання учнівства (далі – PISA) з фінансової грамотності, також діти відповідали на 20 запитань анкети.

Згідно з результатами дослідження, рівень фінансової грамотності українських підлітків оцінюють, як початковий. Середній рівень правильних відповідей на кейсові завдання серед підлітків становить 46,6%, що відповідає 3 балам за 12-бальною шкільною системою оцінювання.

Найкращі результати під час дослідження показали учні з таких областей:

Дніпропетровська область (57,4%);

Івано-Франківська область (53,7%);

Київ (50,4%);

Київська область (50,0%);

Львівська область (49,1%).

Найнижчі результати зафіксували: у Кіровоградській (37,4%), Миколаївській (39,7%) та Чернівецькій (41,4%) областях. Низький рівень фінансової грамотності характерний для підлітків із родин із низьким соціально-економічним статусом.

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77,6% підлітків вважають, що предмет фінансової грамотності потрібно вивчати в школі. Школярі хочуть більше знати про фінанси, щоб досягати матеріальних цілей (58,6%), мати велику зарплату і допомагати батькам (43%), започаткувати власну справу (34,8%), здобути вищу освіту (21,3%), подорожувати (15,5%).

Теми, якими найчастіше цікавляться підлітки:

як заробити перші гроші (61,6%);

як формувати власний бюджет (53,7%);

як заощадити на мрію (36,9%).

85,2% опитаних заощаджують гроші, зокрема, роблять це, коли мають «вільні гроші» або хочуть щось купити. Понад 75% підлітків мають платіжну картку або користуються онлайн-банкінгом.

Найпопулярніші джерела доходів у підлітків:

подарунки на свята (93,9%);

кишенькові від батьків (89,1%);

за виконання роботи по дому (73,7%);

регулярний підробіток у вільний час (40,9%);

нерегулярний підробіток (35,8%);

продають власні речі (27,9%).

Дослідження проводилось у квітні 2024 року Українським інститутом соціальних досліджень ім. О. Яременка. Вибірку формував ДНУ «Інститут освітньої аналітики». В опитуванні взяли участь 97 шкіл з 19 областей України та міста Києва. Було опитано 3139 учнів віком 14-17 років.