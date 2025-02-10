Не всі фінансові питання школярі обговорюють з батьками

Український центр оцінювання якості освіти опрацював мінізвіт PISA (міжнародне дослідження якості освіти) на тему фінансової грамотності учнів. За результатами дослідження, 18% підлітків не досягли необхідного базового рівня знань з фінансової грамотності, який показує спроможність підлітків застосувати фінансові знання до реальних життєвих ситуацій і прийняття рішень, пише HУШ.

За даними звіту, 83% підлітків віком 15 років обговорюють зі своїми батьками витрати на речі, які вони хочуть купити, і 76% − приймають власні рішення про витрати. До тем розмов з батьками також належать власні заощадження та покупки в інтернеті. Найменш обговорюваними темами є новини, пов’язані з економікою чи фінансами, та сімейний бюджет.

«Підлітки з високим соціально-економічним статусом набрали в середньому на 87 балів більше, ніж їхні однолітки з низьким соціально-економічним статусом. Це досить значний розрив, враховуючи, що один рівень кваліфікації становить 75 балів», – пише НУШ, додаючи, що підлітки, які самостійно приймають рішення щодо витрат, у середньому набирають на 30 балів більше, ніж ті, хто цього не робить.

Серед нових компетентностей, які вимагатимуть від молоді, будуть управління бюджетом, аналіз кредитних ставок, порівняння фінансових продуктів, використання цифрових фінансових інструментів. Крім того, відповідно до реформи НУШ, підприємливість і фінансова грамотність входять до 11 ключових компетентностей, які мають сформуватися в учнівства.

Традиційні методи навчання не виправдовують ваших очікувань? Альтернатива є! Дистанційна школа «Оптіма» пропонує інноваційний підхід. Комбіновані уроки, інтерактивні завдання, авторські матеріали – усе це не просто забезпечує високу ефективність навчання, але й формує в учнів цікавість до нового. Дізнайтеся, як вступити до дистанційної школи, та розпочніть захопливу подорож до знань!

Нагадаємо, з нового навчального року фінансова грамотність буде обовʼязковим предметом у школі в 8 та 9 класах.