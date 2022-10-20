Із 21 жовтня Національний банк України дозволив банкам продавати населенню валюту за офіційним курсом НБУ. Новий банківський інструмент стане альтернативою вкладенню грошей у іноземну готівкову валюту та зменшить попит на неї.

Як повідомила у четвер, 20 жовтня, прес-служба НБУ, Нацбанк дозволив банкам продавати валюту населенню за офіційним курсом – 36,6 грн за долар США. При цьому покупець має відкрити депозит у валюті строком від шести місяців та обов’язково продати її після закінчення терміну депозиту за офіційним курсом НБУ, який буде у день проведення банківської операції.

При цьому банк не обмежує кількість таких вкладів для одного клієнта, а розірвати депозитну угоду достроково не можна. Відсоткову ставку за депозит буде встановлювати кожен банк окремо.

«Інструмент дасть змогу громадянам захистити свої гривневі заощадження від ризику курсових коливань, а НБУ – зберегти міжнародні резерви», – повідомляють у НБУ.

У Нацбанку додають, що новий інструмент стане альтернативою вкладенню грошей у іноземну готівкову валюту та зменшить попит на неї.

Нагадаємо, наприкінці вересня НБУ збільшив із 50 тис. грн до 100 тис. грн щомісячний ліміт на купівлю громадянами безготівкової іноземної валюти з подальшим розміщенням на безвідкличний депозит від трьох місяців.