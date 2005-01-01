Нацбанк назвав купюри, які підробляють найчастіше

Найбільше в Україні фальшивих доларів

Торік серед вилучених з обігу підроблених банкнот іноземної валюти переважали долари – 77,6% від загальної кількості вилучених підроблених банкнот іноземної валюти. Обсяг фальшивих євро становив 16,5%. Про це повідомляється в річному звіті НБУ, пише «Новое время».

Так, обсяг підроблених банкнот номіналом $100 становив 94% від загальної кількості вилучених, а обсяги підроблених банкнот номіналами € 200, € 100 і € 50 становили, відповідно, 40%, 21% і 29% від загальної кількості вилучених.

Крім того, наголошується, що регулятор вилучив з обігу майже 10,5 тис. штук підроблених гривневих банкнот на суму 3,6 млн грн.

Результати 2017 року показали збільшення на 61% від загальної кількості вилучених підробок національної валюти фальшивих купюр номіналом 500 грн зразка 2006 року.

Зі обігу також вилучалися підроблені банкноти інших номіналів: 200 грн – 7% від загальної кількості вилучених підробок; 100 грн – 17%; 50 грн – 13%.

При цьому, в НБУ констатують відносно низький рівень підробки банкнот гривні і повідомляють, що ситуація з підробками контрольована і не має критичного характеру.