Нацбанк заборонив приймати російські 100 рублів, надруковані до Чемпіонату світу

На банкноті зображено РФ разом із окупованим Кримом

ЕкономікаКатерина Чурилова, 2 червня3830

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Нацбанк заборонив приймати російські 100 рублів, надруковані до Чемпіонату світу
фото з відкритих джерел
Нові банкноти у РФ з'явилися тиждень тому

Національний банк України заборонив усім фінансовим установам країни приймати російські банкноти та монети, на яких зображені об'єкти з окупованого Криму. Зокрема, під заборону потрапила банкнота номіналом у 100 рублів. Її випустили в обіг тиждень тому, вона присвячена Чемпіонату світу з футболу, який невдовзі стартує в РФ.

Як повідомило UBR, про це Нацбанк повідомив банкам, Укрпошті та небанківським фінустановам телеграмою.

Під заборону потрапила також пам'ятна монета номіналом у три рублі, яку ввели в обіг у березні 2018 року.

Таке рішення в НБУ пояснили тим, що на звороті 100-рублевої банкноти у формі м’яча зеленим кольором зображено територію РФ разом з окупованим Кримом, а на пам’ятній монеті — Свято-Троїцький собор у Сімферополі.

Водночас Нацбанк дозволив установам приймати банкноту у 2 тис. російських рублів.

Як відомо, раніше НБУ заборонив усім українським банкам і фінансовим установам приймати російські банкноти і монети, на яких зображені будь-які об’єкти, розташовані на окупованих Російською Федерацією адміністративно-територіальних одиницях України.

Наразі в Україні забороненими є одна з видів російської 100-рубльової купюри, банкнота у 200 рублів, а також п'ять номіналів монет: по 2, 3, 5, 10 і 25 рублів.

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