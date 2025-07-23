Національний банк анулював ліцензію на здійснення фінансової діяльності ТзОВ «Фінансова компанія «Астер-Фінанс» зі Львова. Підприємство спеціалізується на стягненні боргів з боржників, раніше ним керував колишній посадовець державного Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Як йдеться в повідомленні НБУ, компанія не надала регулятору інформацію та документи, передбачені чинним положенням про авторизацію надавачів фінансових послуг, а також належним чином не відреагувала на зауваження.

Згідно з даними платформи великих даних Vkursi, ТзОВ «Фінансова компанія «Астер-Фінанс» розташоване у Львові на вул. Зеленій, 115-б. Компанія займається наданням фінансових послуг, фінансовим лізингом та кредитуванням. У низці документів в Єдиному реєстрі судових рішень йдеться про те, що компанія скуповує борги фізичних та юридичних осіб, зокрема дебіторську заборгованість збанкрутілих банків, а потім намагається стягнути їх на свою користь.

«Фінансова компанія «Астер-Фінанс» має у користуванні 7 земельних ділянок на Київщині та Миколаївщині (сукупно 4,3 га), а також 31 об’єкт нерухомості – квартири і будинки у Києві, Харкові, Одесі, окупованому Луганську та інших містах. Компанія за 2024 рік задекларувала активів на 398,66 млн грн та чистий прибуток у 3,75 млн грн.

Власником компанії вказано київське ТзОВ «Бенефіт Актив» (100%), директором та бенефіціаром є Вадим Ромашко з Києва. Він заснував або керує низкою фірм в Києві та Запоріжжі, що займаються торгівлею, наданням майна в оренду, прибиранням, покрівельними роботами та іншої діяльністю. Платформа YouControl пов’язує Ромашка через ТзОВ «Зкап Нетворкс» із групою компаній львівської родини Процикевич, що працює у галузі проводового електрозв’язку, керування комп’ютерним устаткуванням, передачі електроенергії та інших.

Раніше «Астер-Фінанс» було зареєстроване у Києві, його власником і директором був киянин Валерій Єрмак. Людина з таким ПІБ до 2019 року працювала у Фонді гарантування вкладів фізичних осіб на посаді провідного професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків.