Справи компанії погіршились за час війни

Національний банк України анулював ліцензію на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг ПРАТ «Страхова компанія «Провідна». Компанія не може укладати нові договори страхування із 24 березня 2023 року.

У повідомленні НБУ ідеться про те, що компанія не змогла виправити виявлені регулятором раніше порушення ліцензійних умов, що є підставою для анулювання ліцензії.

На сайті компанії зазначено, що від 24 березня вона не укладає нових договорів про надання страхових послуг і не продовжує чинні договори, але виконуватиме зобов’язання за укладеними раніше договорами до закінчення терміну дії. В НБУ додають, що анулювання ліцензії не знімає з компанії відповідальності перед клієнтами.

Додамо, що з початку 2023 року компанія встигла укласти договорів з комунальними та державними установами на 30,7 млн грн.

Згідно з останньою поданою ПРАТ «СК «Провідна» звітністю, станом на 31 грудня 2022 року обсяг страхових премій компанії становив 891 226 тис. грн, вартість активів – 971 690 тис. грн, страхові резерви – 462 136 тис. грн. Частка ринку компанії за страховими преміями становила 2,7% ринку.

У 2021 році «СК «Провідна» входила у топ-10 найкращих страхових компаній (9-те місце) і в топ найбільш надійних страховиків (8-ме місце), за підсумками 9-ти місяців 2022 року «СК «Провідна» посідала 12-те місце в рейтингу із 20-ти.

За даними сервісу YouControl, ПРАТ «СК «Провідна» зареєстрована у Києві червні 2004 року і має 23 філії по Україні. Насправді ж СК «Провідна» працює в Україні з 1995 року як дочірня компанія російського страховика «Росгосстрах». У 2015 році її кінцевий бенефіціар змінився на громадянина Нідерландів Вілля Якоба Вестерлакена, який у 2007-2009 роках був керуючим директором у ТОВ ХК «Росгосстрах» і радником президента компанії.