Національний банк скасував реєстрацію міжнародної платіжної системи LEO та виключив її з реєстру платіжної інфраструктури.

Це рішення ухвалили зв’язку із застосуванням санкцій Ради національної безпеки й оборони (РНБО) до ТОВ «ФК Лео», що є оператором цієї платіжної системи.

Нацбанк зареєстрував платіжну систему LEO у січні 2017 року як внутрішньодержавну, у квітні 2019 року вона набула статусу міжнародної платіжної системи.

ТОВ «ФК Лео», за даними Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, належить Альоні Шевцовій, яка також є директоркою компанії. Вона була акціонеркою «Айбокс Банку», який Національний банк закрив, звинувативши ц причетності до схем із ухилення від сплати податків гральним бізнесом.

11 березня президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення РНБО щодо санкцій проти російських букмекерських контор та сотень компаній, а також 120 фізичних осіб. Серед них опинилися й кілька компаній з України, зокрема Parimatch та «ФК Лео».