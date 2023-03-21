На сайті президента України зареєстрували петицію, в якій просять розблокувти рахунки підсанкційної компанії «Паріматч» та доступ до веб ресурсу pm.ua.

Нагадаємо, 10 березня 2022 року президент Володимир Зеленський ввів у дію рішення Ради національної безпеки та оборони України щодо запровадження санкцій проти 120 фізичних та 287 юридичних осіб, серед яких є й українські. Серед компаній, які потрапили під санкції, опинилась також «Паріматч» та її міжнародний фонд Parimatch Foundation, «Покерматч.ЮА», «Поінтлото», «Твоя беттінгова компанія», «Плей Фан Інвестмент», «Фінансова Компанія Лео» та інші.

Автором петиції про розблокування роботи «Паріматч» в Україні є Дмитро Олександрович Бухтіяров.

«ТОВ Паріматч є одним з найбільших ліцензійних операторів України який справно сплачує податки до бюджету України. Сума фактично сплачених податків та ліцензійних платежів ТОВ Паріматч за 2023 складає 485 млн грн. Просимо переглянути рішення щодо обмеження діяльності ТОВ Паріматч на території України, а саме розблокування рахунків компанії та доступ до веб ресурсу pm.ua», - пише автор петиції.

Петиція зареєстрована 15 березня і станом на 21 березня набрала близько 3300 підписів із 25 тисяч необхідних. Збір триватиме ще 87 днів.

Раніше компанія оприлюднила офіційну позицію щодо рішення РНБО запровадити санкції проти букмекерських контор. У ній зазначалося, що компанія не має власників громадян Росії, не здійснює діяльність на території держави-агресорки, займає активну патріотичну позицію, активно допомагає ЗСУ, Силам спеціальних операцій та іншим захисникам України, привселюдно співпрацює з державними органами у боротьбі з окупантом. А відтак держава немає жодних законних підстав для застосування у бік компанії відповідних санкційних заходів.