Нацбанк спрогнозував зниження трудової міграції з України до Польщі

У НБУ назвали кілька причин зменшення потоків українських заробітчан до Польщі

Національний банк України (НБУ) очікує зниження інтенсивності трудової міграції з України до Польщі. Про це йдеться в інфляційному звіті регулятора за жовтень.

Очікується, що українці стануть рідше їздити на роботу в Польщу через перспективу уповільнення економічного зростання в цій країні. За прогнозом Міжнародного валютного ринку ВВП Польщі сповільниться до 3,5% у 2019 році і 2,8% в середньостроковій перспективі.

У НБУ зазначають, що на зменшення трудової міграції українців до сусідньої країни може вплинути зниження темпів створення нових робочих місць і зростання зайнятості. Також в НБУ вказують і на стриману зацікавленість польських роботодавців у залученні на відкриті вакансії працівників з України.

При цьому ризик посилення міграційних процесів залишатиметься вагомим через збільшення зацікавленості українців у працевлаштуванні в інших країнах.

«Про це, зокрема, свідчать дані пошукової системи Google – з другої половини 2017 року зросла кількість запитів на пошук роботи в Чехії. Крім того, в декількох європейських країнах оголошені плани щодо спрощення процедур для працевлаштування іноземних громадян», – наголосилив НБУ.

Як писав ZAXID.NET, раніше у Нацбанку повідомляли, що трудова міграція з України продовжить зростати ще 2-3 роки, але почне знижуватися в середньостроковій перспективі.

У серпні 2018 року НБУ прогнозував, що в Україні через трудову міграцію може прискоритися зростання цін і сповільнитися економічне зростання.