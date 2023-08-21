Національний банк анулював ліцензію ТОВ «Фінод», що займається обміном валют і є найбільшим небанківським обмінником в Україні . Про це повідомляє сайт НБУ з посиланням на рішення комітету з питань нагляду та регулювання діяльності ринків небанківських фінансових послуг, ухвалене 21 серпня.

«Ліцензії ТОВ "Фінод" анульовано у зв'язку з невиконанням застосованого Національним банком заходу впливу у вигляді зобов'язання вжити заходів для усунення порушення та причин, що сприяли вчиненню порушення», – ідеться в повідомленні регулятора на його сайті.

За даними НБУ, у першому півріччі «Фінод» очолив перелік фінансових компаній за розміром виручки – 2 млрд 115,25 млн грн. Його чистий прибуток становив 61,96 млн грн, витрати на оплату праці – 30,97 млн грн, активи – 1,06 млрд грн, зобов'язання – 0,92 млрд грн, власний капітал – 0,14 млрд грн. «Фінод» також мав ліцензії на надання послуг факторингу, фінансового кредиту, фінансового лізингу, надання гарантій і поручительств, які також анульовано.

Компанію «Фінод» було створено 2012 року. Статутний капітал становить 15 млн грн. Компанія має понад 400 обмінників у 16 областях країни. На сайті компанії вказано, що 14,81% частка в компанії належить її директору Максиму Ткаленку, ще 85,19% – Олексію Штевніну.Раніше на початку червня цього року НБУ оштрафував «Фінод» на 300 тис. грн у зв'язку з порушеннями у відеоспостереженні та контролі, а в середині липня зобов'язав компанію до 2 серпня надати інформацію про бенефіціарів та їхнє фінансове становище.