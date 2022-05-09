У Нацбанку зафіксували рекорд із купівлі військових облігацій внутрішніх державних позик (ОВДП). Про це повідомили в прес-службі НБУ, інформує видання «Лівий берег».

«Маємо рекордне збільшення вкладників серед громадян та бізнесу за весь час проведення аукціонів: упродовж тижня їхня кількість зросла з 11,8 тис. до 43,3 тис.», – зазначено в інформації НБУ.

В установі кажуть: таке зростання пов'язане із запровадженням учасниками ринку капіталу нових цифрових сервісів у координації із депозитарієм Національного банку, біржами та центральним контрагентом.

За даними НБУ, від початку повномасштабного нападу РФ Мінфін провів 27 аукціонів із продажу військових облігацій. Держбюджет отримав понад 55,2 млрд грн, близько 144,1 млн доларів США та 176,5 млн євро.

«Тепер обсяг вкладень українських громадян та бізнесу у військові облігації перевищує 4,6 млрд грн, 45,7 млн доларів США та 25,6 млн євро, а нерезидентів – 66,7 млн грн», – повідомили в Нацбанку.

Зазначимо, що 3 травня Мінфін розмістив військові облігації на 7,1 млрд грн. А у березні керівник Офісу Президента Андрій Єрмак провів онлайн-конференцію з представниками провідних інвестиційних компаній світу і закликав бізнес купувати українські військові облігації.