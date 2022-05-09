До кінця року, за прогнозами Національного банку України та Міністерства економіки, інфляція становитиме 20%. Про це в інтерв'ю «РБК-Україна» розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, у воєнний час МВФ та Світовий банк підтверджують і навіть рекомендують робити контрольовану емісію.

Шмигаль розповів, що це необхідно для того, щоб керівництво країни могло підтримувати свою економіку.

«НБУ у межах встановлених параметрів може це робити. НБУ прогнозує, що до кінця року інфляція буде близько 20%, ми також із Міністерством економіки ці кордони дуже уважно відстежуватимемо. Зараз після Covid у всьому світі інфляція, в принципі, галопує. У країні, що веде найбільшу на європейському континенті після Другої світової війни, повномасштабну, криваву війну проти зухвалого агресора, інфляція в районі до 20% абсолютно прийнятна. Це нормально для воєнного часу», – додав Шмигаль.

Нагадаємо, глава НБУ Кирило Шевченко раніше заявив, що інфляція в Україні за підсумками квітня може зрости до 15,9% з 13,7% за підсумками березня, оскільки ринкові механізми в умовах війни мають обмежений вплив