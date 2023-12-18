Нацгвардія отримала 27 одиниць БТР M113

Національна гвардія України отримала 27 гусеничних бронетранспортерів M113 від ініціативи United24. Про це ініціатива 18 грудня повідомила на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Зазначається, що бронетранспортери допоможуть нацгвардійцям ефективніше протидіяти російським окупантам, забезпечать вогневу підтримку підрозділів у бою, здійснюватимуть евакуацію поранених, а також доставлятимуть боєприпаси та провізію до переднього краю.

Техніка була придбана в одній із європейських країн. Машини були на зберіганні та перед відправкою в Україну пройшли модернізацію. Гусеничні БТР вже допомагають прикордонникам знищувати російських окупантів. Їх також використовують для медичної евакуації. Грошові внески для допомоги Державній прикордонній службі України у закупівлі бронетехніки, зробили 23 підприємства. Це, зокрема, компанії атомної, нафтогазової, електроенергетичної та вугільної галузей, а також компанії операторів системи розподілу та газотранспортної системи.

Бронетранспортер M113 – одна з найрозповсюдженіших бойових машин у світі, на озброєнні перебуває з 1960 року, зараз стоїть на озброєнні 44 країн. За більше ніж півстоліття виготовлено 80 тис. одиниць у понад 40 модифікаціях. Нинішня базова модель – М113A2MK1. Здебільшого M113 використовують для підвезення піхоти, провізії, озброєння та боєприпасів на лінію фронту, а також для евакуації.

United24 – глобальна ініціатива з підтримки України, запущена 5 травня 2022 року українською владою під час російсько-української війни.