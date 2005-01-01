Національний банк запроваджує щорічну оцінку стійкості банків

Результати оцінки стійкості оприлюднюватимуть на сайті НБУ до кінця відповідного року

Національний банк України запроваджує щорічну оцінку стійкості банків. Про це повідомляє прес-служба регулятора.

Як зазначається, відповідне «Положення про здійснення оцінки стійкості банків та банківської системи України» затвердило Правління НБУ 22 грудня. Оцінка здійснюватиметься кожного року за станом на 1 січня, починаючи з 1 січня 2018 року.

Оцінка складатиметься з трьох етапів:

Перший - перевірка аудиторськими фірмами, включеними до Реєстру аудиторських фірм, якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитними операціями. Другий - екстраполяція результатів першого етапу та оцінка достатності капіталу банку станом на дату оцінки. Третій - оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями на трьохрічному горизонті прогнозування.

Перший та другий етапи оцінки проходитимуть усі платоспроможні банки. Перелік банків для третього етапу визначатиме НБУ. Перелік буде складатися з урахуванням впливу кожного банку на стабільність банківської системи, зазначають у НБУ.

Перший етап оцінки здійснюватимуть незалежні аудиторські фірми в межах проведення щорічної аудиторської перевірки річної фінансової звітності, консолідованої фінансової звітності та іншої інформації щодо фінансово-господарської діяльності банку. Другий та третій етапи оцінки стійкості, під час яких здійснюватиметься екстраполяція результатів першого етапу та стрес-тестування, проводитиме Національний банк.

Стрес-тестування проводитиметься за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями з застосуванням розроблених регулятором моделей. Національний банк щорічно актуалізуватиме макроекономічні сценарії, моделі стрес-тестування та порядок їхнього використання.

У разі, якщо у банка за підсумками другого або третього етапу оцінки стійкості значення показників достатності капіталу будуть нижчими, ніж встановлено вимогами НБУ, у нього виникатиме потреба в докапіталізації. Банки, щодо яких буде виявлено потребу в капіталі, повинні будуть розробити програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.

Результати оцінки стійкості будуть оприлюднюватися на сайті Національного банку до кінця відповідного року.

Запровадження такого інструменту, як щорічна оцінка стійкості, дозволить виявити не лише поточні, але й майбутні ризики банків. Це дасть змогу банкам сформувати капітал, достатній для нівелювання майбутніх ризиків, що сприятиме підвищенню стабільності банківської системи та захисту інтересів вкладників і кредиторів банків, вважають у НБУ.