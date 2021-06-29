На конкурсній основі директора Національного музею обрали вперше

Новим директором Національного музею ім. Андрея Шептицького у Львові став 68-річний Ігор Кожан, який працює у музеї із 1988 року, а очолює його з 2006 року. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив кандидат на посаду директора Остап Лозинський.

Згідно з законом з Ігорем Кожаном має бути підписаний контракт на п’ять років.

Нагадаємо, конкурс мав відбутись ще 17 березня 2020 року. Проте через пандемію його було скасовано. Міністерство культури на інформаційної політики України наказом від 14 червня 2021 р. №270-к відновило проведення конкурсних доборів, з урахуванням етапів їх призупинення. На конкурсній основі директора Національного музею обрали вперше.

11 березня 2020 року відбулось перше засідання конкурсної комісії, яка допустила до конкурсу двох кандидатів.

Першим кандидатом був директор музею Ігор Кожан. Другий кандидат – 38-річний Остап Лозинський, львівський художник, іконописець, викладач та куратор. З 2005 до 2016 він був завідувачем сектору виставково-експозиційної роботи у Національному музеї. Також Остап Лозинський є головою Асоціації музеїв та галерей Львова.

До складу конкурсної комісії, згідно із законом, увійшли 9 осіб.

Міністерство культури обрало Володимира Одрехівського, ректора Львівської академії мистецтв, Олесю Островську-Люту, директорку «Мистецького арсеналу» та Юлію Литвинець, директорку Національного художнього музею України.

Трудовий колектив музею висунув Ірину Ключковську (очільниця Міжнародного інституту «Львівської політехніки», Андрія Чебикіна (ректор Національної академії образотворчого мистецтва та архітектури), Степана Давимуку (співробітник Інституту регіональних досліджень НАН України).

Жеребкування визначило трьох представників комісії від громадських організацій: співачка та громадська діячка Соломія Чубай, Ігор Савчак («Центр культурного менеджменту») та Наталія Дзюбенко («Український центр розвитку музейної справи»).

На жаль, попри великий інтерес громадськості до цього конкурсу, міністерство культури та інформаційної політики не забезпечило трансляції засідання конкурсної комісії. Також на момент публіаціє немає офіційної інформації ані на сайті міністерства, ані на його сторінці у Facebook (від початку засідання минуло понад 6 годин).

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