Науковці наголошують, що всі фізичні процеси під об’єктом «Укриття» відбуваються в безпечному стані

Інститут проблем безпеки АЕС НАНУ пояснило зростання нейтронного потоку на ЧАЕС-4. Зі слів вчених, зростання відбувається повільно, а сама ситуація залишається контрольованою та не є надзвичайною.

Науковці зазначають, що нещодавно українські та закордонні ЗМІ поширили інформацію про зростання щільності нейтронного потоку на ЧАЕС-4. Зростання нейронного потоку зафіксував і Інститут проблем безпеки АЕС, однак в окремій важкодосяжній ділянці.

«Така інформація може викликати занепокоєння у пересічного читача, але треба мати на увазі, що "Укриття" (ізоляційна споруда над ЧАЕС-4, – ред.) – складний об’єкт, в ньому відбувається низка фізичних процесів, тому оцінювати ситуацію слід комплексно, беручи до уваги всі наявні аспекти», – йдеться в повідомленні.

Вчені наголошують, що зростання відбувається повільно, а сама ситуація є контрольованою та не є надзвичайною.

«Всі процеси під об’єктом «Укриття» відбуваються у підкритичному, тобто безпечному стан», – зазначають науковці

Причин для зростання активності цих нейтронних потоків може бути кілька, зазначають вчені. Це може бути зміна форми та складу паливомістких мас, або їхні взаємодії із водою.

Зі слів вчених, зазначені ядерні процеси триватимуть дуже довго, оскільки складно спрогнозувати, до якого саме часу відбуватиметься зростання щільності потоку нейтронів, а коли почнеться зворотній процес.

«Що стало причиною нагнітання проблеми – сказати важко, можливо йдеться лише про спробу отримання фінансування, адже лише у 20 числах квітня відбулось перше засідання асамблеї створеного у листопаді 2020 року Рахунку міжнародного співробітництва для Чорнобиля (РМСЧ)», – резюмують науковці.

Що відбувається на Чорнобильскій АЕС?

Цього тижня українські ЗМІ повідомили, що вчені, які спостерігають за Чорнобильською атомною електростанцією, «виявили у недоступній камері в руїнах комплексу реакції поділу».

У коментарі сайту Science Анатолій Дорошенко з Інституту проблем безпеки атомних електростанцій (ІСПАЕС) в Україні повідомив, що датчики почали відстежувати число нейтронів, що зростає – сигнал ділення, що виходить з однієї недоступної кімнати.

Начальник відділу нейтронно-фізичних процесів Державного науково-технічного центру з ядерної та радіаційної безпеки ДП Держатомрегулювання України Юрій Овдієнко повідомив, що активізація реакцій поділу в руїнах комплексу колишньої атомної станції не створює загрози для людей і самої ЧАЕС.

Овдієнко запевнив, що у межах «Укриття» різні процеси відбуваються у безпечному стані, а весь об'єкт «оснащений дуже складною, сучасною системою контролю і моніторингу». За його словами, там ведеться безперервний моніторинг нейтронного потоку і гамма-випромінювання.

«Це схоже на вуглі в ямі для барбекю, що тліють», – так описав процеси, які відбуваються у руїнах комплексу ЧАЕС хімік-ядерник з Університету Шеффілда Ніл Хаятт у виданні Science.