У регіонах, де не ведуться активні бойові дії, відновлено навчання у школах та університетах. Та не всі діти і молодь можуть долучитись до занять, що переважно відбуваються онлайн. У кожного є свої причини на це – психологічний стан, перебування в іншій країні, залученість у волонтерську роботу тощо. ZAXID.NET пропонує підбірку відкритих платформ, що допоможуть наздогнати навчання у комфортному зараз для дитини темпі та в зручний для неї час у будь-якій країні. Зокрема своїми ресурсами діляться приватні заклади освіти та дистанційні школи із досвідом роботи.

Дошкільнята

Для діток віком 3-6 років працює онлайн-садок НУМО від Освітнього хабу. Розвивальні відео, що допоможуть малюкам навчатись та відволіктись від війни, доступні на МЕГОГО та у додатку YouTube Kids у категорії «Цікавинки».

Програму онлайн-садочка розробляла команда вихователів дитячого простору «Пташеня» на чолі з експерткою з дошкільної освіти Соломією Бойкович. Також до команди розробників долучилися психологи.

Дошкільнята та учні до 6 класу можуть безкоштовно вивчати математику і ігровій формі на платформі Matific.

Також можна безкоштовно отримати доступ до платформи Mr.Leader для раннього розвитку дитини. Для цього потрібно перейти на телеграм-канал та зареєструватись за посиланням.

А телеграм-канали «Павлуша і Ява» та Аудіоказки допоможуть зайняти дозвілля дошкільнят і дітей молодшого шкільного віку.

Школярі

Команда «Освіторії» спільно з МОН розробила проект «Всеукраїнська школа онлайн». Це платформа для дистанційного та змішаного навчання учнів 5-11 класів та методичної підтримки вчителів. Вона безоплатна. Тут є відеоуроки, тести та матеріали для самостійної роботи з 18 основних шкільних предметів: українська література, українська мова, біологія, екологія, географія, всесвітня історія, історія України, математика, алгебра і початки аналізу, геометрія, мистецтво, основи правознавства, природознавство, фізика, хімія, англійська мова та зарубіжна література.

Під час воєнного стану дистанційні школи надають безоплатний доступ до навчання. Зараз долучитись до них пропонують:

Атмосферна школа надає безкоштовний доступ до пакету «Слухач» із готовими навчальними матеріалами, які можуть використовувати й учителі;

Дистанційна школа Оптіма відкрила безоплатний доступ до річних матеріалів для 1-11 класів. Після реєстрації усі охочі отримають посилання та паролі для входу;

Дистанційна школа DAR відкрила навчальну платформу для учнів 7-11 класів;

Академія сучасної освіти А+ створила онлайн-проект для всіх дітей України, які можуть доєднатися до занять у Zооm;

Команда Jamm School організувала дистанційну школу для учнів 5-11 класів;

Платформа сучасної освіти ThinkGlobal Online доєднує до живих уроків, надає навчальні матеріали та проводить додаткові активності для діток (розклад);

Дистанційна школа Liko Education Online для всіх охочих відкриває безплатний доступ до навчання на своїй платформі. Інструкція для реєстрації на навчання (2-11 класи) – за посиланням;

Alterra School відкриває екстернат-платформу. Користувачі зможуть отримати доступ до матеріалів і тестів тут;

Науковий ліцей Клима Чурюмова відкрив реєстрацію на онлайн-уроки та регулярні щоденні зустрічі дітей із психологом. Діти можуть слухати предмети шкільної програми, науково-популярні лекції, авторські курси від учених, митців, цікаві інтерактиви неформальної освіти та долучатися до мовного клубу + щоденні ввімкнення психологів;

Центр дистанційної освіти «Джерело» надасть вільний доступ до повного пакету «Слухач» (1-11 класи) для самонавчання за посиланням;

Проєкт School Navigator надасть доступ до записів уроків, а також уроків у режимі реального часу українською, англійською та російською мовами тут;

Alterra school відкриває екстернат-платформу ALTERRA ONLINE EXTERNAT і дає доступ до матеріалів та тестів;

Мережа навчальних закладів М`Аndryk International School запрошує учнів 1-8 класів до безоплатних онлайн-уроків із вчителями;

Також серію пізнавальних онлайн-зустрічей із учителями організувала Нова Українська Школа.

Вивчати математику дітям допоможе математична онлайн-платформа «GIOS», що відкрила безкоштовне під‘єднання за посиланням. Також вивчати математику разом пропонує онлайн-школа Матема.

Вчителі фізкультури з усієї України пропонують долучатись до онлайн-уроків у Telegram-каналі Junior.

А всеукраїнський освітній проект для підлітків від We benefit together, що займається поповненням кадрового резерву у сфері ІТ, на час воєнних дій проводить навчання і тестування безоплатно. Також платформа Кампстер відкрила безкоштовний доступ до своїх курсів.

Студенти

Заклади вищої освіти, що працюють у регіонах, де немає активних бойових дій, пропонує долучитись до онлайн-занять студентам із гарячих точок. Ідеться про:

Студенти, які переїхали в Ужгород, можуть навчатися в Ужгородському національному університеті. Тернопільський національний педагогічний університет ім. В.Гнатюка пропонує програми академічної мобільності або повне переведення. У Львові переміщені студенти можуть подати заяву на зарахування до складу слухачів Національного університету «Львівська політехніка».

За кордоном

Вимушені переселенці, які зараз перебувають за кордоном за умовами програми тимчасового захисту, мають безперешкодний доступ до місцевих садочків та шкіл, але державною мовою. Утім, деякі країни, які приймають українців, пропонують і програми українською мовою.

Міністерство освіти і досліджень Республіки Естонія надало можливість здобувачам освіти та педагогам користуватися українськими навчальними матеріалами, з-поміж яких:

естонський розмовник українською мовою;

навчальні матеріали на платформі EdTech;

школа Edumus для дистанційного навчання, доступна для біженців з України.

На допомогу учням в Естонії працює репетиторська платформа Mentornaut, яка об’єднує українських студентів і вчителів. А українські студенти можуть скористатися системою Dream Apply для подання заявок на навчання у естонських університетах.

Тартуський університет в Естонії створив спеціальний стипендіальний фонд для збору коштів на навчання українських студентів, щоб вони могли навчатися в університеті без оплати за навчання та подати заявки на фінансову підтримку.

Польське Національне агентство з питань академічних обмінів (NAWA) запускає інформаційні канали українською мовою в межах спеціального профілю NAWA Україна. Для підтримки біженців NAWA запускає програму під назвою «Солідарні з Україною» (Solidarni z Ukrainą), у межах якої студенти та аспіранти матимуть можливість навчатися в Польщі, проводити роботу, пов’язану з підготовкою докторської дисертації або брати участь у інших формах навчання (мовних або підготовчих курсах) у період з березня по вересень 2022 року. Крім звільнення від плати за навчання, учасникам виплачуватиметься стипендія.

Чеське Міністерство освіти запустило веб-сайти для допомогти українським студентам та науковцям у пошуку інформації про чеські університети та наукові установи, а також про можливі стипендії чи стажування. Для учнів, їхніх батьків, а також студентів створено спеціальний сайт, де можна знайти важливу інформацію, що стосується чеської системи освіти.

Організація studix.eu зробила підбірку українських шкіл за кордоном, де до кінця цього року наші діти можуть вчитись безкошттовно. У Польщі це українська школа у Варшаві «Материнка». Також у Польщі працюють українські школи для національних меншин, де навчання проходить польською, але додатково вивчається українська мова, історія та література. Перелік тут.

У австрійському Відні працює українська суботня школа, у Німеччині така школа є у Мюнхені, в Іспанії – у Мадриді, а у французькому Парижі є неофіційна школа Святого Володимира Великого (звертатись на скриньку EcoleUkrParis@gmail.com).

Окрім того, українські діти, які вимушено перебувають за кордоном, можуть бути зараховані до Міжнародної української школи на екстернат на індивідуальній основі. Необхідну інформацію розміщено на сайті школи.

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Після перемоги Україні будуть потрібні освічені та мотивовані українці, тож війна – війною, а навчання – за розкладом.